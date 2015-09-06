Панов: «Игра сборной со шведами очень понравилась»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов поделился впечатлениями от отборочного матча к Евро - 2016 между сборными России и Швеции (1:0).

«Очень понравилась игра сборной в матче со шведами. Наша команда выглядела очень интересно. Cчитаю, что мы абсолютно справедливо забили первый гол, в том эпизоде не было положения вне игры. Российская команда в этом матче проявила характер и огромное желание не проиграть и в итоге добилась победы.

Но, как всегда, в бочке с медом есть ложка дегтя. Хоть и Кокорин – молодец, те моменты, которые создавала команда, он безобразно использовал. В конечном счете Игорь Акинфеев неимоверными усилиями спас нашу команду от ничейного результата, который был бы совершенно незаслуженным. Кокорин заставил всех нас поволноваться. Если ты форвард сборной, думаю, нужно исполнять такие моменты. Кокорин заслуживал того, чтобы его заменили.

В конце матча шведы начали играть в «навесной» футбол и создали два серьезных опасных момента. Если бы мы сегодня сыграли вничью, то наши шансы на выход из группы превратились бы в прах. Было бы обидно, если бы сыграли вничью из-за упущенных моментов, которые создавала команда. Это очень важная победа», - сказал Панов.