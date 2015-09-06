Широков: «Смогу сыграть с Лихтенштейном»

Полузащитник сборной России Роман Широков из-за полученной ранее травмы не был уверен, что выйдет на поле в отборочном матче к Евро-2016 с командой Швеции (1:0). Хавбек отметил медицинский штаб сборной, благодаря профессиональным действиям которого Широков принял участие в игре.

«Судя по тому, что я отыграл почти весь матч сегодня, смогу сыграть и с Лихтенштейном. За минуту до начала я вообще не был уверен, что выйду. Но благодаря нашему медицинскому штабу, который сработал великолепно, я сегодня сыграл", - сказал Широков.