Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Смогу сыграть с Лихтенштейном»

    Полузащитник сборной России Роман Широков из-за полученной ранее травмы не был уверен, что выйдет на поле в отборочном матче к Евро-2016 с командой Швеции (1:0). Хавбек отметил медицинский штаб сборной, благодаря профессиональным действиям которого Широков принял участие в игре.

    «Судя по тому, что я отыграл почти весь матч сегодня, смогу сыграть и с Лихтенштейном. За минуту до начала я вообще не был уверен, что выйду. Но благодаря нашему медицинскому штабу, который сработал великолепно, я сегодня сыграл", - сказал Широков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 07:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +242

      iri13 6 сентября 2015, 08:08

      удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11