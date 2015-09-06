Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер сборной Лихтенштейна: «Постараемся преподнести сюрприз в оставшихся матчах»

    Главный тренер сборной Лихтенштейна Рене Паурич прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче к Евро-2016 с Черногорией (0:2). Наставник отметил, что его подопечные способны преподнести сюрприз в оставшихся встречах. Напомним, в ближайшей игре, которая состоится 8 сентября, Лихтенштейн на своем поле сыграет со сборной России.

    «Сборная Черногории с первых минут оказывала на нас давление и создала множество голевых моментов. Черногория заслужила эту победу, и я желаю ей удачи в следующих матчах. Мы же в последних трех играх постараемся преподнести хотя бы один сюрприз. Но уже сейчас мы должны быть довольны тем пяти очкам, что нам удалось набрать в этом отборочном цикле», — сказал Паурич.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 06:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11