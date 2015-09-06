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    Ярмоленко: «Первый тайм в нашем исполнении был одним из лучших за последнее время»

    Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Белоруссией (3:1) в отборочном матче к Евро-2016.

    «У меня двойственные впечатления об этой игре. Первый тайм в нашем исполнении был одним из лучших за последнее время, а во втором немножко расслабились и позволили сопернику перехватить инициативу. Конечно, свою роль сыграло то, что нам удалось забить быстрый гол.

    Мы много просматривали белорусскую команду и знали, что ей нельзя давать работать с мячом. До перерыва это получалось великолепно, что и отразилось на результате, а вот после него мы слишком многое позволяли гостям, и рисунок игры сразу изменился.

    Честно говоря, я не очень доволен своей игрой и понимаю, что тренер имел основания сделать замену. Да, уходить с поля не очень хотелось, но что тут поделать? А самое главное – в командном плане у нас действительно многое получалось.

    Сборная Украины заработала очень важные три очка, и теперь все наши мысли об игре в Словакии», – сказал Ярмоленко.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 06:22
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