Василий Березуцкий: «Ибрагимович двигался меньше других шведских форвардов»

Защитник сборной России Василий Березуцкий оценил игру нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича в очном поединке команд, прошедшем в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

«Ибрагимович - очень хороший форвард, но во втором тайме, когда вышли другие шведские футболисты, стало ясно, что двигался Ибрагимович меньше других форвардов. Видимо, он получил некую травму. Поэтому и без него пришлось непросто», - сказал Березуцкий.

Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.