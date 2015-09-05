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    Евро-2016. Австрия упрочила лидерство в группе G

    Сборная Австрии переиграла команду Молдовы в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Судьбу встречи решил единственный гол, забитый полузащитником Златко Юнузовичем.

    Этот результат позволил австрийцам упрочить лидерство в группе G — теперь они на семь очков опреежают Швецию и на восемь — Россию.

    В еще одном матче группы Черногория уверенно обыграла соперников из Лихтенштейна.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.

    Австрия — Молдова — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Юнузович, 52.

    Черногория — Лихтенштейн — 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Бекирай, 38. 2:0 — Йоветич, 56.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 23:37
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