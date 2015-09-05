Евро-2016. Австрия упрочила лидерство в группе G

Сборная Австрии переиграла команду Молдовы в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.
Судьбу встречи решил единственный гол, забитый полузащитником Златко Юнузовичем.
Этот результат позволил австрийцам упрочить лидерство в группе G — теперь они на семь очков опреежают Швецию и на восемь — Россию.
В еще одном матче группы Черногория уверенно обыграла соперников из Лихтенштейна.
Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.
Гол: 1:0 — Юнузович, 52.
Черногория — Лихтенштейн — 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Бекирай, 38. 2:0 — Йоветич, 56.