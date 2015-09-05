Евро-2016. Австрия упрочила лидерство в группе G

Сборная Австрии переиграла команду Молдовы в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый полузащитником Златко Юнузовичем.

Этот результат позволил австрийцам упрочить лидерство в группе G — теперь они на семь очков опреежают Швецию и на восемь — Россию.

В еще одном матче группы Черногория уверенно обыграла соперников из Лихтенштейна.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.

Австрия — Молдова — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Юнузович, 52.

Черногория — Лихтенштейн — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Бекирай, 38. 2:0 — Йоветич, 56.