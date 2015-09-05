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    Вернблум: «Не придавал значения тому, что играю против партнеров по ЦСКА»

    Полузащитник сборной Швеции Понтус Вернблум после поражения в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России (0:1) признал, что теперь ему будет непросто возвращаться в расположение ЦСКА.

    Для вас, наверное, было странно играть против футболистов ЦСКА?

    – Нет. Я не придавал этому значения. Все было, как обычно, - сказал Понтус.

    Но вы отлично знаете их сильные и слабые места, а они отлично знают вас.

    – Мы хотели победить, они тоже. К сожалению, победа была на стороне России. После матча я поздравил своих партнеров и друзей, но теперь мне будет непросто возвращаться в клуб.

    Почему, на ваш взгляд, Швеция потерпела поражение?

    – Мы очень плохо провели первый тайм. Во втором начали играть, но не смогли забить. Акинфеев сделал несколько впечатляющих сэйвов. Он был лучшим в составе российской команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14

      Gunch 5 сентября 2015, 23:27

      Вернблум хороший опорник спокойно может возвращатся в команду))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      3fire 5 сентября 2015, 23:07

      Админы, вы когда-нибудь этого маразматика _kolc40_ со своими ставками забаните?

      4
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