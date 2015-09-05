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    Дзюба: «Ибрагимович понял, что ловить ему нечего»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции, отдельно остановившись на своем голе и замене форварда гостей Златана Ибрагимовича.

    «Все красавцы! Моему голу предшествовала очень хорошая комбинация. Потрясающий пас Широкова, да и Смольников молодец, – сказал Дзюба. – Перед моим ударом на газон лег швед, и я думал, как бы в него не попасть. Волновался, когда летел мяч, но, слава богу, попал. Поле было тяжеловатым, с 60-й минуты стало сводить ноги. Ибрагимович? Он в первом тайме понял, что ловить нечего и ушел. В конце нам пришлось тяжело, спасибо Акинфееву. Но и мы имели хорошие моменты на контратаках».

    Напомним, сборная России переиграла шведов со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 22:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 6 сентября 2015, 08:06

      Забил - спасибо.

      0
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      Рейтинг: +8

      протон1 6 сентября 2015, 02:47

      ааххаха. отомстил))) дзюба!

      0
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      Рейтинг: +16

      За Спартак1922 6 сентября 2015, 01:31

      Ой млять) Попал в пустые ворота, молодец. Всю игру исполнял, дерево, ей богу.
      P.S. Акинфеев в порядке. Очень хорош

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 сентября 2015, 00:48

      НУ КОГДА ТЫ АРТЁМ ТАКЖЕ ЧАСТО БУДЕШЬ ЗАБИВАТЬ КАК ЧЕСАТЬ ЯЗЫКОМ?

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 5 сентября 2015, 23:40

      Дзюба больше клоун, чем футболист.

      3
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      Рейтинг: +21

      romario9683 > Sanches65 6 сентября 2015, 01:29

      я бы сказал, Дзюба больше баскетболист,чем футболист

      0
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      Рейтинг: +62

      astan4o 5 сентября 2015, 23:34

      Златан после травмы, был бы в форме то разнес бы всю оборону

      1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 5 сентября 2015, 23:30

      Слишком серьезно воспринимаете слова Дзюбы о Златане. Очевидно же, что он не всерьез это сказал.

      1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 5 сентября 2015, 23:07

      Он бы показал тебе, будь он в форме! Дерево ты

      0
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 5 сентября 2015, 22:15

      Играчишко!!! как всегда в своём репертуаре!!! так отзываться о колегах - гадить себе на голову!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 5 сентября 2015, 22:15

      Что то много понтов вдруг появилось, было бы от чего.

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