Дзюба: «Ибрагимович понял, что ловить ему нечего»

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции, отдельно остановившись на своем голе и замене форварда гостей Златана Ибрагимовича.

«Все красавцы! Моему голу предшествовала очень хорошая комбинация. Потрясающий пас Широкова, да и Смольников молодец, – сказал Дзюба. – Перед моим ударом на газон лег швед, и я думал, как бы в него не попасть. Волновался, когда летел мяч, но, слава богу, попал. Поле было тяжеловатым, с 60-й минуты стало сводить ноги. Ибрагимович? Он в первом тайме понял, что ловить нечего и ушел. В конце нам пришлось тяжело, спасибо Акинфееву. Но и мы имели хорошие моменты на контратаках».

Напомним, сборная России переиграла шведов со счетом 1:0.