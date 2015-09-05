Слуцкий: «Игра пронеслась как одна секунда»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

«Очень рад, что одержали победу в первом матче, – сказал Слуцкий. – Первые 65 минут играли достаточно качественно, создали множество моментов, а у шведов их не было. В концовке ответственность, утомление, несыгранность сказали свою роль, плюс шведы играли в три нападающих. Мы очень рады, что сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности. Матч очень волнительный, но было очень похоже на то, как в Манчестере играл с ЦСКА. Игра пронеслась как одна секунда - когда мне казалось, что середина первого тайма, вышел резервный арбитр с табличкой. Увлеченность игрой была настолько глубока, что даже переборола гиперволнение, которое, безусловно, присутствовало».

Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.