Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Игра пронеслась как одна секунда»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

    «Очень рад, что одержали победу в первом матче, – сказал Слуцкий. – Первые 65 минут играли достаточно качественно, создали множество моментов, а у шведов их не было. В концовке ответственность, утомление, несыгранность сказали свою роль, плюс шведы играли в три нападающих. Мы очень рады, что сумели отстоять свои ворота в неприкосновенности. Матч очень волнительный, но было очень похоже на то, как в Манчестере играл с ЦСКА. Игра пронеслась как одна секунда - когда мне казалось, что середина первого тайма, вышел резервный арбитр с табличкой. Увлеченность игрой была настолько глубока, что даже переборола гиперволнение, которое, безусловно, присутствовало».

    Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 сентября 2015, 23:13

      Молодцы!Победили!Сейчас главное результат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 6 сентября 2015, 11:09

      замены пугают ! убрал нападение и широкова ! забей шведы и всё ! НАПАДАТЬ НЕ КОМУ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      prosto boss 6 сентября 2015, 09:19

      А

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      prosto boss 6 сентября 2015, 08:00

      Вы все кто хает дзюбу попытайтесь сдала все то он нападающий среднего класса а вы лохи сделайте хотя бы то, что сделал он прежде чем хаять его да с вашими навыками даже в самую слабую команду не возьмут так что молчали бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 6 сентября 2015, 02:55

      Бедный Мутко .
      Вступил на пост президента РФС , начал работать .
      Пришёл к игрокам сборной и сказал :
      Если не выиграите - не видать вам зарплат (даже клубных) .
      Игроки начали бегать .
      Слава же достанется другому человеку .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > eaguar 6 сентября 2015, 05:28

      Мутко пока притаился, пилить нечего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      RONY09 6 сентября 2015, 02:08

      Слуйкий делает результат ,а не балаболит .Вот за что можно его уважать .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 > RONY09 6 сентября 2015, 04:24

      Слуцкий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Sokol64saratov 6 сентября 2015, 01:25

      Слуцкий лучший, и если даже что то пойдет не так, я все равно буду его уважать,потому как этот человек искренен, честен, добр со светлой душой. Кто то не согласен?????)))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      3fire 5 сентября 2015, 23:14

      Ещё три игры Лёня и вся Россия будет восхищаться тобой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 5 сентября 2015, 22:48

      Уважаю этого тренера , еше раз доказал что он этого заслуживает!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 5 сентября 2015, 22:16

      Спасибо! Дядя Лёня!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11