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    Англичане первыми квалифицировались на Евро-2016

    Сборная Англии обеспечила себе участие в чемпионате Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.

    Это стало известно после того, как родоначальники футбола разгромили команду Сан-Марино в выездном матче 7-го тура отборочного раунда соревнований.

    Это победа стала для англичан седьмой в семи проведенных играх, а их отрыв от занимающих второе место в турнирной таблице группы Е швейцарцев увеличился до девяти очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 21:37

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