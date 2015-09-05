Англичане первыми квалифицировались на Евро-2016

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Сборная Англии обеспечила себе участие в чемпионате Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.
Это стало известно после того, как родоначальники футбола разгромили команду Сан-Марино в выездном матче 7-го тура отборочного раунда соревнований.
Это победа стала для англичан седьмой в семи проведенных играх, а их отрыв от занимающих второе место в турнирной таблице группы Е швейцарцев увеличился до девяти очков.