Англичане первыми квалифицировались на Евро-2016

Сборная Англии обеспечила себе участие в чемпионате Европы, который пройдет во Франции в 2016 году.

Это стало известно после того, как родоначальники футбола разгромили команду Сан-Марино в выездном матче 7-го тура отборочного раунда соревнований.

Это победа стала для англичан седьмой в семи проведенных играх, а их отрыв от занимающих второе место в турнирной таблице группы Е швейцарцев увеличился до девяти очков.