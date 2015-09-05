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    Евро-2016. Дзюба принес первую победу сборной Слуцкого

    Сборная России переиграла соперников из Швеции в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, переправивший мяч в сетку после комбинации с участием полузащитника «Спартака» Романа Широкова и своего одноклубника Игоря Смольникова.

    Этот результат позволил россиянам до одного очка сократить отставание от занимающей второе место в турнирной таблице команды Швеции.

    Напомним, матч Россия — Швеция стал первым для сборной нашей страны под руководством Леонида Слуцкого.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.

    Россия — Швеция — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 — Дзюба, 37.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков (Кузьмин, 70), Денисов, Дзагоев, Широков (А. Березуцкий, 83), Шатов, Кокорин, Дзюба (Ионов, 79).

    Швеция: Исакссон, Бенгтссон (Берг, 59), Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль (Телин, 82), Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович (Тойвонен, 46).

    Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 50. Кузьмин, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 20:52
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +7

      Marizza 6 сентября 2015, 16:14

      Молодцы ребята! спасибо за отличную победу) особенно Игорю
      такие игры не забываются

      0
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      Рейтинг: +10

      Zeterberg 6 сентября 2015, 11:46

      а вы думали мы сборная Бразилии? не забывайте, над ребятами висел результат, смена тренера, новые схемы, не сыгранность, конечно после перерыва старались сохранить результат, для первой игры очень даже не плохо, по крайней мере глаза у ребят горели, что давно не было видно,а дальше будет лучше, уверен

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp 6 сентября 2015, 11:06

      визга то сколько.. а хорошего то ничего нет. вместо молодняка мы подтягиваем 34-летнего Кузьмина и стоим автобусом в штрафной пол второго тайма...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > alp 6 сентября 2015, 12:03

      Сейчас у Слуцкого задача, за оставшуюся часть отбора вывести Россию на Евро, исправляя косяки Капелло, по-моему это очевидно, а молодеж потом будет наигрывать, если все получится

      0
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      Рейтинг: +288

      Cнег 6 сентября 2015, 10:23

      Не Зюба принес победу сборной, а АКИНФЕЕВ не дал провалиться афере Слуцкого.

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh > Cнег 6 сентября 2015, 10:46

      У Акинфеева такая работа. Если он не будет выручать, то зачем он вообще нужен?

      0
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      Рейтинг: +33

      Antilimit 6 сентября 2015, 10:02

      Перед ним было 7 метров...7!!!А это бревно забило от штанги!Шоумен недоделанный...

      1
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      Рейтинг: +91

      grigkh > Antilimit 6 сентября 2015, 10:48

      Этот шоумен забил!, а хваленый Ибра за весь период эффектно принял мяч на грудь.... После удара Дзюбы через голову, Ибра на его фоне полное говно....

      0
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      Рейтинг: +11

      elemental00 6 сентября 2015, 09:51

      От позора на весь мир это бревно спасла удача и несколько сантиметров. Представляю - Дубиньё без помех бьёт в пустые семи метровые ворота, попадает в штангу и мяч отлетает не в сетку, а обратно к нему. (мне почему то даж не смешно)

      1
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      Рейтинг: +20

      Qweas 6 сентября 2015, 08:55

      Поводов для радости нет.
      Единственный гол ( в пустые ворота ! ) смогли забить путем отскока от штанги .

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh > Qweas 6 сентября 2015, 10:52

      Да, в пустые! Но кто это сделал, чтоб они стали пустыми? Сборная России ! Классная комбинация! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 6 сентября 2015, 07:44

      Ну и дуб

      0
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      Рейтинг: +26

      robocop 6 сентября 2015, 05:05

      Историческая,феерическая,гранд
      иозная победа великого российского футбола.Придурки...Лапотники.

      -2
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      Рейтинг: +91

      grigkh > robocop 6 сентября 2015, 10:54

      Тогда кто шведы со своим великим Ибрагимовичем?

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 6 сентября 2015, 02:49

      Такой гол не забить - позор .

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