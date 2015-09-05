Симонян: «Посмотрите, как Слуцкий качается. Явно он неспокоен»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появление в атаке сборной России на матч со Швецией двух нападающих: Артема Дзюбы и Александра Кокорина.



«Дзюба и Кокорин в атаке? Ну пусть забьют по голу, а сзади выстоим. Слуцкий? У тренера тоже мандраж. Посмотрите, как он качается. Явно он неспокоен», — заключил Симонян.