Симонян: «Посмотрите, как Слуцкий качается. Явно он неспокоен»

Мандраж не у Слуцкого, а у выжившего из ума коррумпированного Симоняна. Похоже, он не очень доволен, что в первом же не очень простом матче у Слуцкого получилось. Наверно, старпёр недополучил шекелей за одобрение безобразного контракта с Капелло. Вот и злобствует. Не пора ли вышвырнуть эту трухлявую вонючку изх РФС?..
Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появление в атаке сборной России на матч со Швецией двух нападающих: Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
«Дзюба и Кокорин в атаке? Ну пусть забьют по голу, а сзади выстоим. Слуцкий? У тренера тоже мандраж. Посмотрите, как он качается. Явно он неспокоен», — заключил Симонян.