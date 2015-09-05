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    Симонян: «Посмотрите, как Слуцкий качается. Явно он неспокоен»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появление в атаке сборной России на матч со Швецией двух нападающих: Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

    «Дзюба и Кокорин в атаке? Ну пусть забьют по голу, а сзади выстоим. Слуцкий? У тренера тоже мандраж. Посмотрите, как он качается. Явно он неспокоен», — заключил Симонян.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 18:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      tims 6 сентября 2015, 02:17

      Мандраж не у Слуцкого, а у выжившего из ума коррумпированного Симоняна. Похоже, он не очень доволен, что в первом же не очень простом матче у Слуцкого получилось. Наверно, старпёр недополучил шекелей за одобрение безобразного контракта с Капелло. Вот и злобствует. Не пора ли вышвырнуть эту трухлявую вонючку изх РФС?..

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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 21:34

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      -1
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      Рейтинг: +13

      Lucius 5 сентября 2015, 21:04

      Дэ слуцкий так всегда. Это его особенность,как у алекса жвачка))

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