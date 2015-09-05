Смородская: «Хочется посмотреть на Ибрагимовича»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих ожиданиях от матча отборочного этапа ЧЕ-2016 между Россией и Швецией.

«Надеюсь, сегодня решим все свои задачи или хотя бы часть из них. С хорошим предчувствием приехала посмотреть на сборную. Хочется посмотреть на Златана Ибрагимовича, это большой футболист. Всем предоставляется исторический шанс вживую посмотреть, как мы будем нейтрализовывать такого классного игрока.



По поводу счета прогнозировать не берусь, но знаю, что у нас все будет хорошо», — заключила Смородская.