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    Россия - Швеция: Кокорин и Дзюба выйдут в основном составе, Смолов остался в запасе

    Стали известны стартовые составы на матч отборочного этапа ЧЕ-2016 между Россией и Швецией. Стоит отметить, что вопреки ожиданиям большинства Федор Смолов остался в запасе, в то время как Артем Дзюба и Александр Кокорин оказались в стартовом составе на матч.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков, Денисов, Дзагоев, Широков, Шатов, Кокорин, Дзюба.

    Швеция: Исакссон, Бенгтссон, Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль, Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 18:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +21

      Астраханец30rus 5 сентября 2015, 18:55

      Смолов в лучшей форме, чем Дзюба!!!

      1
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      Рейтинг: +21

      Астраханец30rus 5 сентября 2015, 18:54

      как же черышев?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 сентября 2015, 18:50

      Идиот-забивающего в запасе оставляет-а два дуба впереди стоять будут.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 сентября 2015, 18:49

      я очень рад за такой состав значит шведы точно победят буду оченно рад

      -1
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      Рейтинг: +14

      Zhir 5 сентября 2015, 18:45

      денисов пародия на Макелеле))ну давай Слуцкий удачи,через него сегодня будем получать.а Смолов заслужил основы)

      0
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      Рейтинг: +14

      batya13 5 сентября 2015, 18:36

      Дзюба в основе??? ОМГ!!!!

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 5 сентября 2015, 18:17

      вот посмотрел запас ... и все же думаю Мамаев и Черышев убедительнее нынче чем Денисов и Кокорин... но тренеру виднее

      0
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      Рейтинг: +8

      oohlaa 5 сентября 2015, 18:15

      Парни, никто не пробовал схему? http:// goo.gl/Z4HwoH

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа 5 сентября 2015, 18:14

      нормально... если Широков,Денисов и Кокорин в форме ... остальные вроде в порядке ...если судить по играм чемпионата...

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