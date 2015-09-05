Россия - Швеция: Кокорин и Дзюба выйдут в основном составе, Смолов остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч отборочного этапа ЧЕ-2016 между Россией и Швецией. Стоит отметить, что вопреки ожиданиям большинства Федор Смолов остался в запасе, в то время как Артем Дзюба и Александр Кокорин оказались в стартовом составе на матч.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков, Денисов, Дзагоев, Широков, Шатов, Кокорин, Дзюба.

Швеция: Исакссон, Бенгтссон, Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль, Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович.