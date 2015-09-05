Глеб: «В матче с Украиной Белоруссии будет легко»

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб не считает, что его команде будет психологически тяжело в матче отброчного этапа ЧЕ-2016 с Украиной.

«Думаю, нам будет легко. Задача-то не довлеет. Выходим, играем, потом смотрим на табло. Понятно, что будем сражаться только за победу. Но и Украина надеется отобрать у нас три очка, они ей очень нужны для дальнейшей борьбы. Посмотрим, каким окажется итоговый счeт. Не думаю, что команды сломя голову ринутся навстречу друг другу. Мы, во всяком случае, точно нет. В сборной Украины хватает серьeзных исполнителей, которые за подобную безбашенность могут крепко наказать. Но, понятно, в обороне тоже отсиживаться не будем. Главное — выполнить план на игру, сыграть дисциплинированно и надежно.



Украинцы — отличные ребята, среди них у меня много друзей — тот же Воронин, Тимощук. Много их соотечественников в белорусском «Торпедо- БелАЗе». Самые опасные в рядах соперника? Коноплянка и Ярмоленко — это два лидера, каждый из которых может решить исход матча в одиночку. А так все играют прилично. Сборная Украины это вообще команда хорошего европейского уровня. Вспомните наш первый поединок в Борисове. Можно сказать, их гол оказался курьезным, но по игре они нас превосходили. Тем более украинцы уже были на топ-турнирах и неплохо себя там зарекомендовали», — заключил Глеб.