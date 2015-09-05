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    «Моя сборная»: выбери свою любимую команду на «Бомбардире»

    На главной странице "Бомбардира" вы можете настроить блок "Моя сборная" и быть в курсе последних новостей о любимой национальной команде.

    Найти блок очень просто: он находится на главной странице прямо под блоком статистики.

    Кроме того, через блок "Моя сборная" вы получите быстрый переход к результатам и расписанию матчей выбранной сборной, профилю команды и найдете турнирную таблицу (только для отборочного этапа к Евро-2016).

    Напомним, вы также можете настроить блок «Моя команда», выбрав любимый клуб из ведущих европейских чемпионатов. Этот блок находится в новостной ленте под главными новостями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 6 сентября 2015, 00:27

      Комментов что то мало, не то что на Соккере было

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