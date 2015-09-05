«Моя сборная»: выбери свою любимую команду на «Бомбардире»

Комментов что то мало, не то что на Соккере было
На главной странице "Бомбардира" вы можете настроить блок "Моя сборная" и быть в курсе последних новостей о любимой национальной команде.
Найти блок очень просто: он находится на главной странице прямо под блоком статистики.
Кроме того, через блок "Моя сборная" вы получите быстрый переход к результатам и расписанию матчей выбранной сборной, профилю команды и найдете турнирную таблицу (только для отборочного этапа к Евро-2016).
Напомним, вы также можете настроить блок «Моя команда», выбрав любимый клуб из ведущих европейских чемпионатов. Этот блок находится в новостной ленте под главными новостями.