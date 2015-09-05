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    Ванкер: «Как только услышал об интересе «Ромы», сразу принял предложение»

    Полузащитник «Ромы» Вильям Ванкер прокомментировал свой переход в римский клуб из московского «Динамо» в прошедшее трансферное окно.

    «Я очень горд носить футболку «Ромы». Невероятно оказаться здесь, поскольку я наблюдал за матчами Серии A, когда был ребенком, и «Рома» входит в число главных клубов Италии. Я говорил с агентом три недели назад, и, как только услышал об интересе «Ромы», сразу принял предложение.

    Считаю, что Серия A является одной из лучших лиг в мире, так что этот переход большой шаг вперед для моего развития в качестве игрока. Я всегда хотел играть в Лиге чемпионов и встречаться с такими командами, как «Барселона», — заявил Ванкер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      techno 5 сентября 2015, 20:00

      А он на правах аренды перешел?

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