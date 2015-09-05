Лев рассчитывает на Подольски несмотря на переход в «Галатасарай»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев доволен переходом нападающего команды Лукаса Подольски в «Галатасарай», где игрок имеет больше шансов на получение игровой практики.

«Переход в "Галатасарай" пойдет Подольски на пользу. В Турции он получит то, чего ему не хватало в "Арсенале " и "Интере". Для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы игрок получал достаточное количество игрового времени. Подольски демонстрирует свои лучшие качества, только когда находится в игроком ритме», — заявил Лев.