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    Лев рассчитывает на Подольски несмотря на переход в «Галатасарай»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев доволен переходом нападающего команды Лукаса Подольски в «Галатасарай», где игрок имеет больше шансов на получение игровой практики.

    «Переход в "Галатасарай" пойдет Подольски на пользу. В Турции он получит то, чего ему не хватало в "Арсенале " и "Интере". Для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы игрок получал достаточное количество игрового времени. Подольски демонстрирует свои лучшие качества, только когда находится в игроком ритме», — заявил Лев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 15:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 5 сентября 2015, 21:05

      Нафиг это дно в сборной.

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