Пименов: «По классу игроки сборной России сильнее шведов»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал о расстановке сил в матче национальной команды со сборной Швеции.

«Есть добротные футболисты, а есть Ибрагимович. Златан – это звезда мирового масштаба, который в каждой встрече показывает, что он лучший. Надо нейтрализовать Ибрагимовича и показывать хороший футбол против остальных футболистов. Но по классу наши исполнители сильнее соперника, не уступили бы в бойцовских качествах», — заявил Пименов.

Полное интервью доступно на «Бомбардире» по ссылке.