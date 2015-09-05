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    Пименов: «По классу игроки сборной России сильнее шведов»

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал о расстановке сил в матче национальной команды со сборной Швеции.

    «Есть добротные футболисты, а есть Ибрагимович. Златан – это звезда мирового масштаба, который в каждой встрече показывает, что он лучший. Надо нейтрализовать Ибрагимовича и показывать хороший футбол против остальных футболистов. Но по классу наши исполнители сильнее соперника, не уступили бы в бойцовских качествах», — заявил Пименов.

    Полное интервью доступно на «Бомбардире» по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 15:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 сентября 2015, 18:47

      тупизм полнейший сам пимен такой же был игрочишко как и дзюба

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      Рейтинг: +36

      salonik 5 сентября 2015, 15:10

      Ага, особенно комбаров, глушаков, кокорин и игрочишка - у этих класса вообще никакого нет, не то что сильнее шведского

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