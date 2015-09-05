Евсеев: «Смолов выглядит лучше Дзюбы и Кокорина»

Тренер «Амкара» Вадим Евсеев, сыгравший 20 матчей за сборную России, поделился ожиданиями от матча национальной команды против Швеции в рамках отборочного этапа к ЧЕ-2016.

«Нас приучили, что сборная особо нас не балует забитыми мячами. В связи с этим тяжело сказать, будет ли сегодня много голов. Но главного тренера сборной поменяли. Надеюсь, что нас ждут не только забитые мячи, но и победа. Думаю, из форвардов Смолов сегодня будет играть на острие атаки. Считаю, что он на сегодняшний день выглядит лучше Дзюбы и Кокорина. Другой вопрос, что Слуцкий может, например, Смолова и на фланг поставить, а вперед выдвинуть Дзюбу или Кокорина или наоборот.



Насколько я понимаю, мы будем играть примерно так, как сегодня играет ЦСКА, просто будут другие исполнители, футболисты. Наверное, Денисов вместе с Глушаковым будут сегодня играть. Наша группа обороны сможет сдержать команду Швеции", — заявил Евсеев.