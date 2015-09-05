Ассоциация футболистов Англии недовольна количеством игроков в заявке «Челси»

Глава ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор недоволен, что в заявке у «Челси» находится 33 игрока, большая часть из которых не получает игровую практику.

«Мне просто интересно, где находится предел и когда «Челси» остановится. Ни у кого в АПЛ больше нет такого количества игроков. Нас немного беспокоит и тот факт, что множество игроков «Челси» сейчас играют за другие клубы на правах аренды. Они относятся к игрокам, как к товару в магазине. Они будто устроили склад футболистов, все выглядит почти так», — заявил Тейлор.