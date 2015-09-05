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    Ассоциация футболистов Англии недовольна количеством игроков в заявке «Челси»

    Глава ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор недоволен, что в заявке у «Челси» находится 33 игрока, большая часть из которых не получает игровую практику.

    «Мне просто интересно, где находится предел и когда «Челси» остановится. Ни у кого в АПЛ больше нет такого количества игроков. Нас немного беспокоит и тот факт, что множество игроков «Челси» сейчас играют за другие клубы на правах аренды. Они относятся к игрокам, как к товару в магазине. Они будто устроили склад футболистов, все выглядит почти так», — заявил Тейлор.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 14:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 сентября 2015, 02:27

      идиотизм...неужели больш не к чему придраться???

      1
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      Рейтинг: +10

      Don Drakon 5 сентября 2015, 16:01

      Что хотят, то и делают. Надо будет, 50 человек заявят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 5 сентября 2015, 15:42

      Я в карьере в ФИФА в клубе обычно держу игроков 20-22

      0
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      Рейтинг: +24995

      bset 5 сентября 2015, 14:45

      В чем проблема? Видишь, что много футболистов, что в состав будет тяжело пробиться - не переходи. Играй за клубы своей страны.

      2
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      Рейтинг: +29

      Zelibaba 5 сентября 2015, 14:41

      Завидуйте молча!

      0
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      Рейтинг: +3

      kolc39 5 сентября 2015, 14:32

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -2
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