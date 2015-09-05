Руни: «У меня еще есть время, чтобы выиграть чемпионат мира»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни заявил, что его пока рано сравнивать с сэром Бобби Чарльтоном, чей рекорд он может побить в ближайшее время. Напомним, что Руни забил 48 мячей за сборную, в то время как у Чарльтона на один мяч больше.

«Пару лет назад люди говорили, что Месси не ровня Марадоне, потому что он не выиграл чемпионат мира. Хотя на мой взгляд, как игрок Месси лучше Марадоны. Но это футбол — тут все зависит от трофеев.



Сэр Бобби Чарльтон выиграл чемпионат мира в 1966 году. У меня еще есть время, чтобы добиться того же самого», — заявил Руни.