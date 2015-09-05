Виллиан: «Месси или Роналду? Я бы выбрал Лионеля»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился своим мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и вингере «Реала» Криштиану Роналду, которых многие называют лучшими игроками мира. Футболист также сравнил своего одноклубника Эдена Азара с партнером по сборной Неймаром.

«Месси или Роналду? Если выбирать кого-то одного… Я бы выбрал Месси.



Неймар и Азар? Оба — игроки топ-класса, хотя у них, на мой взгляд, разные стили. Хотя я, разумеется, предпочел бы, что в моей команде играли и тот, и другой. Думаю, каждому из них по силам выиграть «Золотой мяч». Многое зависит от них, но потенциал позволяет им ставить перед собой самые высокие задачи», — заявил полузащитник «Челси».