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    Виллиан: «Месси или Роналду? Я бы выбрал Лионеля»

    Полузащитник «Челси» Виллиан поделился своим мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и вингере «Реала» Криштиану Роналду, которых многие называют лучшими игроками мира. Футболист также сравнил своего одноклубника Эдена Азара с партнером по сборной Неймаром.

    «Месси или Роналду? Если выбирать кого-то одного… Я бы выбрал Месси.

    Неймар и Азар? Оба — игроки топ-класса, хотя у них, на мой взгляд, разные стили. Хотя я, разумеется, предпочел бы, что в моей команде играли и тот, и другой. Думаю, каждому из них по силам выиграть «Золотой мяч». Многое зависит от них, но потенциал позволяет им ставить перед собой самые высокие задачи», — заявил полузащитник «Челси».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 5 сентября 2015, 23:17

      Что-то синие начали говорить про Месси, тот дал футболку сыну Моуриньо! Переманивают что ли?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 5 сентября 2015, 12:51

      Я смарю вы на бомбардире уже реально тугодумов начали включать частенько...
      Виллиан на вопрос "Месси или Рональду?" ответил - Только одного? Тогда это Месси, но лучшим я считаю Рональдиньо!
      Почему надо все вырезать дабы спровоцировать гонево на форуме!!?? У вас там админы школьники которые гонятся за лайками???
      Смешно мля!

      0
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 > Armyan4eG 5 сентября 2015, 13:09

      И какое "гонево" должно было спровоцировать этот пост? Сейчас идет борьба Месси и Роналду, и по сему понятно, что они(автора) оставили только эту часть. Я думаю, в том интервью Азар сказал еще много чего...

      -2
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 > Armyan4eG 5 сентября 2015, 13:12

      Тем более, что даже если ты прав, то должен "гнать" на Чемпионат.com, так как это они так написали.

      -2
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