Бердыев: «Рубин» – это моя команда, мое сердце с ней»

Бывший наставник «Рубина» и действующий главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своим мнением о изменениях в казанском клубе. Специалист также подчеркнул, что мог бы рассмотреть возможное предложение от "Рубина" вернуться в клуб.

"Я хорошо знаю Валерия Сорокина. Он действительно навел финансовый порядок в клубе, и без его руки это сделать было достаточно сложно. В такой сложной ситуации он выправил этот момент. Это было очень важно для клуба.

Что касается Метшина, я его знаю достаточно давно. Знаю, как человека, который любит футбол, хорошо в нем разбирается и плюс хорошо в него играет. Мне в этом ни раз приходилось убеждаться, когда мы вместе играли. Мы лично с ним играли в выставочных матчах. Я достаточно уверенно говорю об этом. Что касается «Рубина», то у него достаточно амбициозная команда руководителей, это речь о команде Ильсура Метшина. Он вернет клубу достаточно высокий уровень. Я говорю это искренне.

Я думаю, что амбиции Метшина высоки, планка будет максимальна. Не надо думать, что Ильсур Раисович пришел, и все стало хорошо. Знаю, что есть моменты, над которым нужно долго и тщательно работать в плане инфраструктуры. Начиная с ликвидированного «Рубина-2» и связи с «Нефтехимиком». Не было бы Кверквелии и Портнягина, если бы не было «Нефтехимика». Это все нужно возрождать. Именно там они крепко встали на ноги. Эту пирамиду нужно восстанавливать, он это и сам знает и понимает.

Сейчас мне некорректно обсуждать задачи «Рубина» с позиции тренера другой команды. У меня есть свой взгляд, но «Рубин» – это моя команда, мое сердце с ней.

Я – главный тренер «Ростова». Но все должны понимать, что «Рубин» всегда был и остается в моем сердце. Если от клуба будет предложение, то буду думать, а пока говорить об этом не хотелось бы...», - сказал Бердыев.