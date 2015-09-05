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    Бердыев: «Рубин» – это моя команда, мое сердце с ней»

    Бывший наставник «Рубина» и действующий главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своим мнением о изменениях в казанском клубе. Специалист также подчеркнул, что мог бы рассмотреть возможное предложение от "Рубина" вернуться в клуб.

    "Я хорошо знаю Валерия Сорокина. Он действительно навел финансовый порядок в клубе, и без его руки это сделать было достаточно сложно. В такой сложной ситуации он выправил этот момент. Это было очень важно для клуба.

    Что касается Метшина, я его знаю достаточно давно. Знаю, как человека, который любит футбол, хорошо в нем разбирается и плюс хорошо в него играет. Мне в этом ни раз приходилось убеждаться, когда мы вместе играли. Мы лично с ним играли в выставочных матчах. Я достаточно уверенно говорю об этом. Что касается «Рубина», то у него достаточно амбициозная команда руководителей, это речь о команде Ильсура Метшина. Он вернет клубу достаточно высокий уровень. Я говорю это искренне.

    Я думаю, что амбиции Метшина высоки, планка будет максимальна. Не надо думать, что Ильсур Раисович пришел, и все стало хорошо. Знаю, что есть моменты, над которым нужно долго и тщательно работать в плане инфраструктуры. Начиная с ликвидированного «Рубина-2» и связи с «Нефтехимиком». Не было бы Кверквелии и Портнягина, если бы не было «Нефтехимика». Это все нужно возрождать. Именно там они крепко встали на ноги. Эту пирамиду нужно восстанавливать, он это и сам знает и понимает.

    Сейчас мне некорректно обсуждать задачи «Рубина» с позиции тренера другой команды. У меня есть свой взгляд, но «Рубин» – это моя команда, мое сердце с ней.

    Я – главный тренер «Ростова». Но все должны понимать, что «Рубин» всегда был и остается в моем сердце. Если от клуба будет предложение, то буду думать, а пока говорить об этом не хотелось бы...», - сказал Бердыев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    05.09.2015 11:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 сентября 2015, 13:09

      Бикиевич не бросай Ростов !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 6 сентября 2015, 15:13

      Что то мне кажется, что он такого не говорил. Желтятиной пахнет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      протон1 6 сентября 2015, 02:21

      никогда не забуду как он обыграл барсу. саму гвардиоллу. в сильный период барсы. и в такой знатной игре а не проходной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +8

      протон1 6 сентября 2015, 02:19

      я не болел рубина. но рубин нуждается в нем. Бердыева люблю и уважаю как человека

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 сентября 2015, 23:00

      Бекиич, верим! Пожалуйста, вернись!

      3
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      Рейтинг: +19

      bentlly 5 сентября 2015, 21:34

      Бердыев самый лучше тренер на РФЛ. Но до сих пор не понимаю почему его убрали пост Рубина.......?

      1
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 5 сентября 2015, 18:54

      Бекич я Вас уважаю конечно, но я уже болею за Ростов из-за того Вы там. Когда Вас выгнали шакалы в 2012 году из Рубина я перестал смотреть ЧР по футболу.

      4
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 сентября 2015, 18:34

      Бердыев рубиновый навсегда, в это трудно поверить, но если он вернется это будет счастьем для Рубина. Лучшего тренера им не найти.

      2
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      Рейтинг: +11

      rico2015 5 сентября 2015, 18:21

      вернись

      1
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      Рейтинг: +119

      nitto 5 сентября 2015, 17:20

      Было бы великолепно, если КББ вернётся.

      0
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