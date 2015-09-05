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    Луческу: «Если Адриано продолжит так играть, то вернется в сборную Бразилии»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился мнением об игре нападающего «Милана» Луиса Адриано, который долгое время играл в Донецке под руководством румынского специалиста.

    «Если Луис Адриано продолжит играть так, как в начале сезона, то вернется в сборную Бразилии. Он один из тех игроков, которые благодаря физически сложному чемпионату Украины смогли прижиться в европейских клубах. Я очень счастлив, для меня гордость видеть то, как он играет на этом уровне», – цитирует Луческу Milanlive.it.

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    05.09.2015 11:23
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