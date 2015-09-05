Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дуглас Коста: «В сборной буду конкурировать с Неймаром»

    Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста рассказал, что его не смущает конкуренция с Неймаром, ведь в "Баварии" хавбек соперничает за место в составе с не менее великими футболистами.

    «Я обещаю бразильским болельщикам, что постараюсь больше рисковать и показать им тот же футбол, который я демонстрирую в «Баварии».

    В «Шахтере» я играл справа, но сборная теперь нуждается во мне на левом фланге. Мне придется конкурировать с Неймаром.

    Неймар – великий игрок, но в «Баварии» я соперничаю с Роббеном и Рибери. Пусть это будет здоровая конкуренция.

    Я хочу иметь свое место в сборной, и если Неймар мой конкурент номер один, то пусть будет так. Я сделаю все возможное», – сказал Коста.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 5 сентября 2015, 16:15

      Молодец! Желаю ему стать номером 1!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11