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    Де Брюйне: «Деньги для меня на втором плане»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отметил, что деньги для него не имеют первостепенного значения. Напомним, бельгиец с учетом всех бонусов может заработать до 20 миллионов евро в год.

    «Конечно, я буду много зарабатывать в «Манчестер Сити», но я не единственный такой футболист. Сейчас много говорят о деньгах, хотя они для меня на втором плане. Больше всего я люблю находиться на поле, играть. Если я буду не слишком удачно играть, то мне придется покинуть клуб или пойти на сокращение зарплаты», - сказал Де Брюйне.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.09.2015 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 5 сентября 2015, 15:39

      Доооо, деньги не глааавное

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