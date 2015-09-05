Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимощук: «Нам нужно только выигрывать»

    Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матчей против Белоруссии и Словакии в отборе к Евро-2016.

    – Матчи между сборными Украины и Белоруссии всегда проходят с большой самоотдачей. Не то, чтобы какие-то совсем серьезные противостояния, но настроение зашкаливает. Так было раньше, так оно и сейчас. В Белоруссии работает Хацкевич, они будут бороться за честь своей страны.

    Шансов у них не очень много, но они приедут сюда отстаивать свое имя. Для нас же задача немного сложнее. Нам нужно только выигрывать. Задача – выход на чемпионат Европы. Все готовы психологически к этому матчу.

    Нам всегда приятно играть при полных трибунах. Для нас это 12-й игрок. Поддержка во Львове остается в памяти каждого игрока, все довольны, что сюда приезжают. Что касается завтрашнего дня, уверен, что будет полный стадион.

    Прошу болельщиков болеть по правилам фэйр-плей. Чтобы потом не переживали, почему болельщики не могут прийти и поболеть за нас.

    - Знаем, что ты уже общался с отцом Вайсса о том, в каком состоянии находится сборная Словакии.

    – Мы общались, да, когда вместе летели в самолете после нашего последнего матча в еврокубках. Перед отлетом также общались. Он говорил, что у них много травмированных, как и его сын. Поэтому он не знает, в каком состоянии будет команда.

    Но каждый из нас понимает, что в этом матче нужно побеждать, чтобы бороться дальше. Был приятный разговор, но он мне никаких козырей не выложил. Сказал, что у нас хорошая сборная.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11