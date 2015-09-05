Тимощук: «Нам нужно только выигрывать»

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук поделился ожиданиями от матчей против Белоруссии и Словакии в отборе к Евро-2016.

– Матчи между сборными Украины и Белоруссии всегда проходят с большой самоотдачей. Не то, чтобы какие-то совсем серьезные противостояния, но настроение зашкаливает. Так было раньше, так оно и сейчас. В Белоруссии работает Хацкевич, они будут бороться за честь своей страны.

Шансов у них не очень много, но они приедут сюда отстаивать свое имя. Для нас же задача немного сложнее. Нам нужно только выигрывать. Задача – выход на чемпионат Европы. Все готовы психологически к этому матчу.

Нам всегда приятно играть при полных трибунах. Для нас это 12-й игрок. Поддержка во Львове остается в памяти каждого игрока, все довольны, что сюда приезжают. Что касается завтрашнего дня, уверен, что будет полный стадион.

Прошу болельщиков болеть по правилам фэйр-плей. Чтобы потом не переживали, почему болельщики не могут прийти и поболеть за нас.

- Знаем, что ты уже общался с отцом Вайсса о том, в каком состоянии находится сборная Словакии.

– Мы общались, да, когда вместе летели в самолете после нашего последнего матча в еврокубках. Перед отлетом также общались. Он говорил, что у них много травмированных, как и его сын. Поэтому он не знает, в каком состоянии будет команда.

Но каждый из нас понимает, что в этом матче нужно побеждать, чтобы бороться дальше. Был приятный разговор, но он мне никаких козырей не выложил. Сказал, что у нас хорошая сборная.