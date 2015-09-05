В Саранск доставлен газон для стадиона «Мордовии»

В Саранск прибыл новый искусственный газон итальянского производства. 27 рулонов, каждый из которых длиной 4 метра и весом 680 килограмм.

Как сообщили в пресс-службе стадиона «Старт», компоненты стабилизирующего материала, которым засыпят поле, максимально приближены к натуральным. В частности, будут использованы кварцевый песок, кокосовые волокона, кора пробкового дерева и полимерные гранулы. Как объясняют специалисты, каждая травинка нового газона имеет свой собственный каркас, что поможет сохранять качество ворса. Срок службы нового поля - 20 тысяч 200 часов.