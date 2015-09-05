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    Козак: «Год назад мы победили Испанию, но с тех пор все изменилось»

    Главный тренер сборной Словакии Ян Козак считает Испанию сильнейшей в Европе. Наставник полагает, что его команде тяжело будет повторить результат прошлогоднего матча с пиренейцами (2:1) в рамках отборочного турнира к Eвро-2016. Напомним, что словаки возглавляют группу С, имея шесть побед в шести матчах.

    «Испания является сильнейшей командой в Европе. А одиннадцать месяцев – это большой срок. Мы год назад встречались с испанцами со всей ответственностью. Нам удалось забить первыми, и мы поверили в победу. Это был достойный результат, но игра была давно, с тех пор все изменилось. Испанский футбол растет», - считает Козак.

    Источник: AS

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    05.09.2015 08:43
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