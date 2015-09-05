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    Карвалью: «Проиграли Франции из-за одной ошибки»

    Защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью рассказал, что травма, полученная им в товарищеском матче с командой Франции (0:1), оказалась несерьезной и участие в предстоящей встрече отборочного турнира к Eвро-2016 с Албанией не стоит под вопросом.
    «Дело в том, что рассечение было достаточно глубоким, и кровь не останавливалась. Поэтому врачи решили, что меня лучше заменить. В матче с Албанией я, естественно, сыграю. Что касается этой встречи, то мы снова уступили из-за одной ошибки. Не сказал бы, что Португалия заслуживала поражения», - считает Карвалью.

    Футболист получил рассечение в результате столкновения с Патрисом Эвра и был заменен на 27-й минуте матча.

    Источник: A Bola

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    05.09.2015 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 5 сентября 2015, 09:44

      На пенсию давно уже пора

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