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    Текстовая трансляция матча Россия - Швеция - на «Бомбардире»

    Леонид Слуцкий дебютирует в качестве тренера сборной России в судьбоносном для команды матче с командой Швеции. Терять очки нашей команде крайне нежелательно, ведь в этом случае можно остаться и без стыковых игр.

    Догнать оторвавшихся в турнирной таблице австрийцев будет уже очень тяжело (тем более, те сегодня принимают команду Молдавии и вряд ли потеряют очки), а вот в случае победы побороться за второе место со шведами еще можно. Вряд ли в столь важном матче Слуцкий решится на эксперименты с составом, но наверняка кое-какие сюрпризы для соперника приготовил.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Швеция. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало матча в 19:00 мск.

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    05.09.2015 18:54
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