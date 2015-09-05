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    Цхададзе: «Одна победа не решает судьбу грузинского футбола»

    Главный тренер сборной Грузии Кахабер Цхададзе призвал не праздновать победу над Шотландией (1:0) в отборочном матче к Евро-2016 слишком долго и заявил, что его команда должна провести серию таких игр.

    «У них не было ни одного реального момента для взятия ворот. Что касается концовки матча, то это нормально, когда уступающий в счете соперник атакует всеми силами. Соответственно, надо отойти в оборону и отбиваться.

    Мы должны выдать серию таких игр. Одна победа не решает судьбу грузинского футбола. Не хочу, чтобы игроки впали в эйфорию. Через три дня у нас еще более сложный матч против Ирландии, и мы уже должны переключиться на него. Если профессионально отнесемся к делу, если не станем праздновать одну победу целый месяц, тогда у нас реально будет результат.

    Будут ли перестановки в составе? Зависит от того, как быстро игроки восстановятся. Одно знаем точно - Джано Ананидзе останется в Тбилиси. Он превзошел самого себя, несмотря на состояние здоровья (играл на обезболивающих), вышел и отыграл очень хорошо. Надеюсь, он скоро поправится», - сказал Цхададзе.

    Источник: УЕФА

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    05.09.2015 07:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 5 сентября 2015, 09:40

      Битва горцев, Молодцы грузины )))))) поздравляю

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