Цхададзе: «Одна победа не решает судьбу грузинского футбола»

Главный тренер сборной Грузии Кахабер Цхададзе призвал не праздновать победу над Шотландией (1:0) в отборочном матче к Евро-2016 слишком долго и заявил, что его команда должна провести серию таких игр.

«У них не было ни одного реального момента для взятия ворот. Что касается концовки матча, то это нормально, когда уступающий в счете соперник атакует всеми силами. Соответственно, надо отойти в оборону и отбиваться.

Мы должны выдать серию таких игр. Одна победа не решает судьбу грузинского футбола. Не хочу, чтобы игроки впали в эйфорию. Через три дня у нас еще более сложный матч против Ирландии, и мы уже должны переключиться на него. Если профессионально отнесемся к делу, если не станем праздновать одну победу целый месяц, тогда у нас реально будет результат.

Будут ли перестановки в составе? Зависит от того, как быстро игроки восстановятся. Одно знаем точно - Джано Ананидзе останется в Тбилиси. Он превзошел самого себя, несмотря на состояние здоровья (играл на обезболивающих), вышел и отыграл очень хорошо. Надеюсь, он скоро поправится», - сказал Цхададзе.