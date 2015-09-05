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    Лев: «Из-за наших ошибок в обороне поляки могли сравнять счет»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу своей команды в матче отборочного турнира Eвро-2016 над Польшей (3:1). Наставник остался доволен игрой своих подопечных в атаке, но в тоже время отметил ошибки в оборонительных действиях.

    «Польша лидировала в группе. Нужно было победить, чтобы это изменить. Сборная Германии доминировала на протяжении встречи и продемонстрировала несколько хороших атак. Но мы усложнили себе задачу, допуская ошибки и не реализуя собственные моменты.

    Счет мог быть 3:0 в нашу пользу, но стал 2:1. У поляков было несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет. Все из-за наших ошибок. Хорошо, что мы создали столько моментов. С другой стороны, команда могла обеспечить себе комфортное преимущество раньше», - отметил Лев.

    Источник: УЕФА

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    05.09.2015 07:03
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