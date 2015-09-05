Ринат Билялетдинов: «Надеюсь, Карасев на пути «Рубина» больше не повстречается»

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, как прошло расставание с командой. Специалист также сообщил, что получил приглашение на работу в РФС.

- Вы покидаете команду. Что с вашими помощниками?

- Они в пятницу провели тренировку. Чалый, Кузнецов и другие остались в команде – их судьбу будет решать новый главный тренер. Я никого не дергал, за собой не тянул. То же самое сказал и Динияру – ты игрок «Рубина», доказывай свою состоятельность, играй в том числе и за меня.

- С командой попрощались?

- Не все ребята были, но часть из них увидел: Портнягина, Лемоса, Устинова… Рыжикова видел, забыл, правда, поздравить с тем, что его красную карточку за игру с «Мордовией» КДК отменил, но результат-то никто не отменит. «Везет» Сереге на эти дела с красными карточками – раз за разом судьи ни за что удаляют. В прошлом году Лапочкин, в этом Карасев. То, что отменили – плюс нашему КДК, но мне хочется, чтобы Карасеву погрозили хотя бы пальчиком.

- Слышали, что Мутко сказал – возможно, привлекут вас в спортивный департамент РФС.

- Мне уже сообщили. Спасибо Виталию Леонтьевичу за то, что помнит обо мне. Приятно, хоть я и больше полевой командир, а не штабной работник.

- С контрактом вас не обидели, по договору положена наверняка компенсация.

- Обиженный – плохое слово. Ясно, что ситуация – не фонтан. Но я не рвач, у меня нормальный, не крикливый контракт. Компенсация предусмотрена, оснований сомневаться в «Рубине» у меня нет.

- У вас спрашивали, кого бы вы могли порекомендовать на пост тренера?

- Это дело вкуса нового руководства. Оно должно решить, какой вектор развития будет у клуба. А так я, может, скажу, что Капелло вижу. Шутка, как говорил Юрий Никулин!

- Скорее назначат Бердыева.

- Кого найдут, того и найдут, я Капелло к слову назвал. Надеюсь только, что до того времени, когда приедет новый главный, Кузнецов и Чалый найдут для команды нужные слова, это встряхнет ситуацию. Встряска бывает необходима.

- Но одной ее мало.

- Да, потому что любой тренер все равно столкнется с тем, что ресурса не хватает на два фронта, плюс сейчас добавится и Кубок России. Сложно молодежи держать уровень на столько турниров. В возрасте 19-20-22 лет игрокам не хватает стабильности. Плюс, надеюсь, что Карасев больше на пути «Рубина» не повстречается. А так, безусловно, что-то надо поменять, выйти из замкнутого круга, не я первый, не я последний.

- Что ваш сын Динияр?

- Сказал ему отдельно: твоя хорошая игра за клуб пойдет и мне в плюс. Он нам сильно помог попасть в группу Лиги Европы, его приглашение оправдало себя. Сейчас ему надо доказывать работой на тренировках, игрой, что он возвращается на уровень, который у него был до возвращения в Россию. Он профессионал, нет обид. Говорит, буду работать на все сто, за команду, за свое имя.