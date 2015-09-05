За расторжение контракта Билялетдинов получит 11 миллионов

Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Клуб определился с суммой неустойки, которую получит уже бывший тренер за досрочный разрыв контракта. Она составит около 11 миллионов рублей (150 тысяч долларов).

Билялетдинов являлся одним из самых низкооплачиваемых тренеров РФПЛ. Месячная зарплата тренера составляла порядка 30 тысяч долларов в месяц (360 тысяч в год). В то же время тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ежегодно получает около 8,5 миллионов долларов в год.