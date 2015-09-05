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    За расторжение контракта Билялетдинов получит 11 миллионов

    Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Клуб определился с суммой неустойки, которую получит уже бывший тренер за досрочный разрыв контракта. Она составит около 11 миллионов рублей (150 тысяч долларов).

    Билялетдинов являлся одним из самых низкооплачиваемых тренеров РФПЛ. Месячная зарплата тренера составляла порядка 30 тысяч долларов в месяц (360 тысяч в год). В то же время тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ежегодно получает около 8,5 миллионов долларов в год.

    Источник: Известия

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    05.09.2015 06:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +358

      Финт 5 сентября 2015, 21:29

      Как он всегда пережевал,удачи ему и здоровья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Stepashka69 5 сентября 2015, 18:43

      Боаш и Билялетдиновских денег не стоит только ноет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 5 сентября 2015, 18:15

      Редактор долб.... При чем тут Боаш?

      2
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      Рейтинг: +36

      graf34 5 сентября 2015, 16:58

      Сколько платили - таковы и результаты...Достаточно много молодых россиян он там собрал...А следующий будет пользоваться его трудом...

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 5 сентября 2015, 15:43

      При чём тут Боаш?

      2
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      Рейтинг: +104

      Scorp63 5 сентября 2015, 15:13

      Молодец, татарин!))) Кто следующий....

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 5 сентября 2015, 10:33

      За еду пусть работают) окуйели совсем)

      0
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      Рейтинг: +20

      anton-84 5 сентября 2015, 10:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нужно всем как Боашу платить)))

      -5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 сентября 2015, 09:47

      Только в России платят НИ ЗА ЧТО!

      6
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > 5 сентября 2015, 14:27

      платят 10 тыс в день, позвони в военкомат ради интереса, запишись добровольцем

      0
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      Рейтинг: +19

      uyfallu 5 сентября 2015, 07:09

      Что за суммы заоблачные

      0
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