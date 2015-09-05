Хомуха: «У финнов хорошие игроки с хорошими антропометрическими данными»

Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал поражение своей команды от сверстников из Финляндии (2:0) в матче первого тура отборочного этапа на Евро-2017. Среди причин поражения Хомуха выделил плохую реализацию и несыгранность команды.

«Когда ты совершаешь невынужденные ошибки на таком уровне, тебя сразу наказывают. Соперник сегодня использовал свои шансы, мы – нет, хотя имели несколько хороших подходов к чужим воротам. В нынешнем сочетании молодежная сборная собралась впервые. Три дня не тот срок, чтобы команда сумела перенести в игру то, над чем мы работаем. Но я думаю, что со временем мы обязательно поправим наши дела», - говорит Хомуха.

Специалист отметил высокий уровень игроков сборной Финляндии.

«Финляндия не удивила. Мы смотрели игры финнов и знали, что большая группа финских футболистов выходила в стартовых составах своих клубов в 20-25 матчах чемпионата Финляндии. У финнов игроки достаточно хорошего уровня, есть представители зарубежных клубов. Таких, как лондонский «Арсенал» или «Боруссия» Менхенгладбах».

Также Хомуха обратил внимание на телосложение финнов.

«Плюс у них хорошие антропометрические данные. По угловым ударам у нас преимущество – 10:1, но мы из них ничего не смогли выжать, а соперник свою единственную возможность реализовал».