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    Лев: «Мы вложили 100 миллионов фунтов в развитие молодых футболистов»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что богатые клубы АПЛ уничтожают будущее английской сборной, покупая футболистов за баснословные деньги, в том числе и у немецких клубов.

    «Клубы АПЛ сейчас платят в три раза больше, чем раньше. Но хорошо, что деньги теперь приходят в Бундеслигу. Это помогает нам сделать сборную Германии сильнее, потому что в последние годы мы смогли вложить в развитие молодых футболистов 100 миллионов фунтов», - говорит Лев.

    Наставник немцев предрекает непростое время для сборной Англии.

    «Англии придется столкнуться с тем обстоятельством, что их молодые футболисты не будут получать в своих клубах игровое время. Именно поэтому английская сборная не может ярко выступить на крупных соревнованиях».

    Источник: Daily Mail

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    05.09.2015 00:54
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