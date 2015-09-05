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    Перес: «Манчестер Юнайтед» совал нос в наши дела и пытался навредить»

    Президент «Реала» Флорентино Перес обвинил «Манчестер Юнайтед» в желании навредить мадридскому клубу.

    «Мы знаем точно, что «Манчестер Юнайтед» интересовался Бэйлом, Бензема и Вараном. Но официальных предложений не было. Эти футболисты играют за лучший в мире клуб. Где бы они могли стать еще сильнее? Что касается Рамоса, то я не могу представить, что он уйдет из «Реала» - сказал Перес.

    Президент мадридцев уверен, что манкунианцы имели злой умысел против "Реала".

    «Манчестер Юнайтед» постоянно совал свой нос в наши дела. Те, кто хочет навредить «Реалу», постоянно мешаются, но ничего не случилось. Ничего сверх того, что мы видели этим летом».

    Источник: Eurosport.ru

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    05.09.2015 00:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 5 сентября 2015, 14:15

      Ха-ха-ха кто бы это говорил, только не Перес..

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 5 сентября 2015, 07:46

      КТО Б ТРЕЩАЛ.

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 5 сентября 2015, 01:27

      Старческий маразм?

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      Рейтинг: +10

      Ange1as > Эльхан 5 сентября 2015, 07:48

      Обида за ДДХ, ныть до зимы будет, не продали им того кого он обещал ;)

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