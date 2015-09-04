Евро-2016. Румыния и Венгрия голов не забили и другие результаты

Похоже даже финам глубоко похьянпало, что Греция недавний чемпион Европы. Совсем нет уважения.
Завершились матчи седьмого тура отбора на Евро-2016 в группе F.
Лидеры группы румыны сыграли вничью со сборной Венгрии и свое лидерство утратили. На первое место вышла сборная Северной Ирландии, обыгравшая Фарерские Острова.
Еще одна встреча в этой группе закончилась победой финнов над греками.
Евро-2016. Отборочный турнир. Группа F. 7-й тур.
Голы: 0:1 – Похьянпало, 75.
Фарерские Острова – Северная Ирландия 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – МакОли, 12; 1:1 - Эдмундссон, 36; 1:2 – МакОли, 71; 1:3 – Лафферти.