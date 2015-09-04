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    Евро-2016. Румыния и Венгрия голов не забили и другие результаты

    Завершились матчи седьмого тура отбора на Евро-2016 в группе F.

    Лидеры группы румыны сыграли вничью со сборной Венгрии и свое лидерство утратили. На первое место вышла сборная Северной Ирландии, обыгравшая Фарерские Острова.

    Еще одна встреча в этой группе закончилась победой финнов над греками.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа F. 7-й тур.

    Греция – Финляндия 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Похьянпало, 75.

    Фарерские Острова – Северная Ирландия 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – МакОли, 12; 1:1 - Эдмундссон, 36; 1:2 – МакОли, 71; 1:3 – Лафферти.

    Венгрия – Румыния 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2015 23:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 5 сентября 2015, 09:47

      Похоже даже финам глубоко похьянпало, что Греция недавний чемпион Европы. Совсем нет уважения.

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 5 сентября 2015, 00:12

      Фины)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Nikemannn 5 сентября 2015, 00:06

      М-да Грецию очень сильно лихорадит...

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