Евро-2016. Румыния и Венгрия голов не забили и другие результаты

Завершились матчи седьмого тура отбора на Евро-2016 в группе F.

Лидеры группы румыны сыграли вничью со сборной Венгрии и свое лидерство утратили. На первое место вышла сборная Северной Ирландии, обыгравшая Фарерские Острова.

Еще одна встреча в этой группе закончилась победой финнов над греками.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа F. 7-й тур.

Греция – Финляндия 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Похьянпало, 75.

Фарерские Острова – Северная Ирландия 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – МакОли, 12; 1:1 - Эдмундссон, 36; 1:2 – МакОли, 71; 1:3 – Лафферти.

Венгрия – Румыния 0:0 (0:0)