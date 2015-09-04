Евро-2016. Германия обыграла Польшу, Ирландия разгромила Гибралтар

Завершились еще две встречи отборочного турнира на Евро-2016 в группе D.

Сборная Германии дома справилась с Польшей, благодаря голу Мюллера и дублю Гетце. Этот результат вывел немцев на первое место в группе.

В другом матче Ирландия разгромила Габралтар и вышла на третье место. В этом ей помог результат матча Грузия – Шотландия (1:0), который состоялся ранее сегодня.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 7-й тур.

Германия – Польша 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Мюллер, 12; 2:0 – Гетце, 19; 2:1 – Левандовски, 37; 3:1 – Гетце, 82.

Гибралтар – Ирландия 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кристи, 27; 0:2 – Кин, 49; 0:3 – Кин (с пенальти), 51; 0:4 – Лонг.