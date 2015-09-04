Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кораблев: «Мы уже направили жалобу на «Динамо»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев отреагировал на решение палаты по разрешению споров РФС, которая обязала махачкалинцев выплатить «Зениту» компенсацию за трансфер полузащитника Игоря Денисова. Кораблев обвинил в задержке выплат «Динамо».

    «Мы абсолютно нормально отнеслись к такому решению палаты по разрешению споров. Задержка в выплатах связана с тем, что футбольный клуб «Динамо» не выполнил свои обязательства перед нами. Мы уже направили бумагу с жалобой на москвичей в палату по разрешению споров. Как только «Динамо» выполнит свои обязательства перед нами, мы сразу выплатим все «Зениту», - комментирует гендиректор «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 5 сентября 2015, 09:45

      Подставили динамовцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      kolc38 4 сентября 2015, 23:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11