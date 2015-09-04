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    Дель Боске: «Ничего, кроме Словакии, меня сейчас не интересует»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске полностью сосредоточен на предстоящем поединке против Словакии в рамках отбора на Евро-2016. Сейчас испанцы отстают от словаков на три очка.

    «Игра со Словакией — определяющий момент нашего отборочного турнира. Другие вещи меня сейчас не интересуют. Конечно, было бы лучше, если бы наше положение было более комфортным», - говорит Дель Боске.

    Также наставник рассказал о ситуации с вратарями сборной и нападающим Диего Костой.

    «Решение о том, будет ли играть Касильяс или Де Хеа, еще не принято. Косту мы приглашаем в сборную, потому что верим в него. В последних двух играх сборной он хорошо себя показал и скоро выйдет на привычный уровень в клубе».

    Источник: Football

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    04.09.2015 23:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      MixaBMK 5 сентября 2015, 00:51

      Удачи, Испания!

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