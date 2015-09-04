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    Капелло: «Не все игроки «Ювентуса» понимают, футболку какого клуба они носят»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о неудачном старте «Ювентуса» в нынешней Серии А.

    «Не все игроки, кажется, понимают, футболку какого клуба они носят. Иногда недостаточно просто полностью выложиться. Сейчас Буффон и Кьеллини должны продемонстрировать лидерские качества и повести команду за собой», - считает Капелло.

    Стартом «Интера» Капелло, напротив, доволен.

    «Они отлично стартовали, добыв 6 очков в двух матчах. Оторвались от «Ювентуса», опережают «Наполи» и «Рому» — хороший результат. «Интер» способен на многое в этом сезоне».

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2015 22:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 5 сентября 2015, 09:27

      ", - считает Кьеллини. ????
      Редакторы, вы сами читаете этот бред???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3

      kolc38 4 сентября 2015, 23:39

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      -1
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