Капелло: «Не все игроки «Ювентуса» понимают, футболку какого клуба они носят»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о неудачном старте «Ювентуса» в нынешней Серии А.

«Не все игроки, кажется, понимают, футболку какого клуба они носят. Иногда недостаточно просто полностью выложиться. Сейчас Буффон и Кьеллини должны продемонстрировать лидерские качества и повести команду за собой», - считает Капелло.

Стартом «Интера» Капелло, напротив, доволен.

«Они отлично стартовали, добыв 6 очков в двух матчах. Оторвались от «Ювентуса», опережают «Наполи» и «Рому» — хороший результат. «Интер» способен на многое в этом сезоне».