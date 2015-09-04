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    Стоунс, Шелви и Варди выйдут в основе сборной Англии

    В субботу сборная Англии сыграет против Сан-Марино в рамках отборочного турнира на Евро-2016, и главный тренер англичан Рой Ходжсон намерен дать шанс неосновным футболистам проявить себя.

    «Могу сказать, что в стартовом составе появятся Джон Стоунз, Джонджо Шелви и Джейми Варди. Стоунс хорошо играет, и ситуация с требованием продать его в другую команду не повлияла на уровень футболиста», - говорит Ходжсон.

    Выступающий за «Эвертон» защитник Стоунс имеет в своем активе четыре матча за сборную. Полузащитник «Суонси» Шелви и нападающий «Лестера» Варди провели за национальную команду по одной игре.

    Источник: Football

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    04.09.2015 21:54
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