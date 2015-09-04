Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Точилин: «Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России»

    Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин высказал свое мнение о Леониде Слуцком как о главном тренере сборной России. Наставник опасается, что в случае неудачных результатов на Слуцкого может обрушиться шквал критики.

    «Видимо, это черта русского характера. Мы очень часто кого-то захваливаем, а при первых же неудачах сразу снимаем с пьедестала. На сегодняшний момент Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России. В такой тяжелый момент ему, надеюсь, удастся прервать ту неудачную полосу, которая преследовала наша команду. Результаты, которые при данном специалисте показывает ЦСКА, говорят сами за себя», - говорит Точилин.

    Также наставник питерского «Динамо» ожидает изменения игрового стиля сборной при новом тренере.

    «Думаю, что Слуцкий, в отличие от Капелло, постарается построить более агрессивную атакующую игру».

    Полное интервью с Александром Точилиным можно прочесть тут.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 5 сентября 2015, 08:20

      Только смотреть на него неприятно. Мягко говоря.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа > sochi-2013 5 сентября 2015, 09:17

      иди убейся ап стену

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11