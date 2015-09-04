Кержаков: «Не стоит спрашивать меня, как остановить Ибрагимовича»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своим мнением о роли форварда Златана Ибрагимовича в сборной Швеции, с которой команда России будет играть в субботу в рамках отборочного турнира на Евро-2016. Кержаков вспомнил первую игру этих команд в Стокгольме (1:1).

«Не секрет, что сборная Швеции с Ибрагимовичем и без него – две разные команды. Мы играли против варианта «без Ибрагимовича» и, по-моему, упустили победу в том матче. Действовали хорошо, ни в чем не уступали одному из лидеров нашей группы, а в чем-то даже превосходили его. Считаю, шведам тогда повезло. Реализуй Олег Шатов свой момент, все было бы здорово. Да, Игорь Акинфеев отразил пенальти, но судя по ходу игры, мы должны были побеждать», - считает Кержаков.

Футболист уверен, что у главного тренера сборной Леонида Слуцкого достаточно опыта, чтобы придумать, как остановить Ибрагимовича.

«Говорят, вратарь – половина команды, но для шведов Ибрагимович — 50 процентов сборной. Когда Златан на поле, шведы надеются на чудо в его исполнении, даже если у них не получается игра. Нам будет сложнее. Есть ли рецепт, как остановить Ибрагимовича? Не стоит задавать мне такие вопросы. У нас есть главный тренер. Ему доводилось противостоять грандам европейского футбола на клубном уровне».