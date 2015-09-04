Моуринью, Роналду и Лэмпард попали в Книгу рекордов Гиннесса

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард включены в очередное издание Книги рекордов Гиннесса. Оно появится в 2016 году.

Моуринью принадлежат сразу несколько рекордов. Так, он является первым в АПЛ тренером, под руководством которого команда сумела набрать 95 очков в одном сезоне. Также его команда провела в АПЛ наибольшее число домашних матчей без поражений – 77. Еще два достижения португальца имеют отношение к Лиге Чемпионов: он одержал наибольшее число побед с разными клубами, а также является самым молодым специалистом, проведшим в ЛЧ 100 матчей.

Роналду внесен в Книгу Гиннесса как самый популярный человек и спортсмен в социальных сетях Facebook и Twitter (свыше 27 миллионов подписчиков), а также как автор наибольше числа хет-триков в Примере (27).

Достижение Лэмпарда заключается в том, что он забил наибольшему числу команд АПЛ – 39. Этой отметки футболист достиг после того, как забил своему бывшему клубу «Челси», играя за «Манчестер Сити». Предыдущий обладатель этого рекорда – Эшли Куол.