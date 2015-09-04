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    Моуринью, Роналду и Лэмпард попали в Книгу рекордов Гиннесса

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард включены в очередное издание Книги рекордов Гиннесса. Оно появится в 2016 году.

    Моуринью принадлежат сразу несколько рекордов. Так, он является первым в АПЛ тренером, под руководством которого команда сумела набрать 95 очков в одном сезоне. Также его команда провела в АПЛ наибольшее число домашних матчей без поражений – 77. Еще два достижения португальца имеют отношение к Лиге Чемпионов: он одержал наибольшее число побед с разными клубами, а также является самым молодым специалистом, проведшим в ЛЧ 100 матчей.

    Роналду внесен в Книгу Гиннесса как самый популярный человек и спортсмен в социальных сетях Facebook и Twitter (свыше 27 миллионов подписчиков), а также как автор наибольше числа хет-триков в Примере (27).

    Достижение Лэмпарда заключается в том, что он забил наибольшему числу команд АПЛ – 39. Этой отметки футболист достиг после того, как забил своему бывшему клубу «Челси», играя за «Манчестер Сити». Предыдущий обладатель этого рекорда – Эшли Куол.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2015 19:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 5 сентября 2015, 00:05

      Неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Chelsea26 4 сентября 2015, 21:34

      Так-то не Эшли Куол, а Энди Коул вроде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 4 сентября 2015, 20:31

      что за школота ???КУОЛ,ахахахахахха

      1
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      Рейтинг: +95

      Jimmy7 4 сентября 2015, 20:26

      Не Эшли Куол, а Эшли Коул

      2
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      Рейтинг: +882

      spartach091 > Jimmy7 4 сентября 2015, 20:30

      и бомбардир тоже в книгу рекордов попал как самый непосещаемый сайт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа > spartach091 4 сентября 2015, 22:21

      100%

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