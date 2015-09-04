Леонардо: «Неймару не хватает зрелости, чтобы быть капитаном сборной»

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Леонардо поставил под сомнение способность нападающего «Барселоны» Неймара быть капитаном сборной.

«Неймар – великолепный игрок, но ему не хватает зрелости, чтобы быть капитаном и держать команду в своих руках.

Его очень много критиковали, когда он играл в Бразилии. Он хотел забрать мяч, сделать пару финтов и быть тем, кто забьет победный гол. Однако сейчас он может играть и без мяча. У каждого игрока есть области игры, где он может становиться сильнее, и Неймар – не исключение», – сказал Леонардо.