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    Кондогбиа: «Манчини знает, как сделать меня сильнее»

    Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа рассказал, как личность главного тренера команды Роберто Манчини повлияла на его переход в итальянский клуб.

    «Манчини может добиваться от игроков их максимума. Я знаю это и вижу это. Я горжусь тем, что он выбрал меня. Я понимаю, что он является тренером, который помогает развитию молодых игроков, это сыграло важную роль в моем выборе. Моя цена? Думаю, она нормальная. Если бы переход случился два-три года назад, это бы повлияло на меня, но сейчас я не чувствую давления», – сказал игрок.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2015 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Водитель КамАЗа 5 сентября 2015, 09:19

      Удачи!

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