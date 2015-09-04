Кондогбиа: «Манчини знает, как сделать меня сильнее»

Полузащитник «Интера» Жоффри Кондогбиа рассказал, как личность главного тренера команды Роберто Манчини повлияла на его переход в итальянский клуб.

«Манчини может добиваться от игроков их максимума. Я знаю это и вижу это. Я горжусь тем, что он выбрал меня. Я понимаю, что он является тренером, который помогает развитию молодых игроков, это сыграло важную роль в моем выборе. Моя цена? Думаю, она нормальная. Если бы переход случился два-три года назад, это бы повлияло на меня, но сейчас я не чувствую давления», – сказал игрок.